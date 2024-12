Oltre mille studenti in un viaggio tra scienza, innovazione e sostenibilità A Benevento Futuro Remoto, l'iniziativa dell'Unisannio

Benevento ha ospitato Futuro Remoto, l’evento di divulgazione scientifica promosso da Città della Scienza, che ha attirato circa mille studenti delle scuole elementari, medie e superiori della città e del territorio circostante.

La giornata all’Università del Sannio è stata un’occasione unica per immergersi in esperienze interattive, laboratori innovativi e conferenze, spaziando tra temi come la biofotonica, la sostenibilità ambientale e le smart cities.

Tra gli appuntamenti di maggior successo, i laboratori sull’ecosistema in bottiglia, la robotica mobile, la bioinformatica e il genome editing. Grande interesse hanno suscitato anche le attività dedicate alla biodiversità, alle energie rinnovabili, alla scienza cosmetica e all’analisi delle prestazioni sportive.

Le scienze umane hanno offerto momenti di riflessione su temi di grande attualità, come l’etica e il diritto legati alla capacità di intendere e di volere, oltre alla centralità del consenso informato. Di grande impatto anche il laboratorio “Co-scienze in azione per contenere i virus”, che ha illustrato le potenzialità delle biotecnologie applicate alle sostanze naturali antivirali.