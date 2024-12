Martedì 17 e mercoledì 18 chiusura scuola Nicola Sala e asilo La culla dei sogni Per i lavori di demolizione e ricostruzione della Torre

Con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura precauzionale, ai sensi dell' articolo 50 del Tuel, nelle giornate di martedì 17 e mercoledi 18 dicembre, del plesso scolastico Nicola Sala dell'Ic Torre e dell'asilo nido privato 'La Culla dei sogni'.

In questi giorni si svolgeranno, nell'ambito dei lavori di demolizione e ricostruzione della Torre, lavori di rimozione di manufatti contenenti amianto di matrice compatta. Benché non sussista nessun pregiudizio per la salute e incolumità pubblica nello svolgimento di lavori, regolarmente autorizzati con nulla osta del Servizio Igiene Asl, la decisione di chiudere la scuola Sala e l'asilo nido privato, non prospicienti il cortile oggetto dei lavori di rimozione, è di carattere prudenziale e motivato dalla preoccupazione ingenerata negli allievi e nelle famiglie da questa tipologia di opera.

L'ordinanza raccomanda ai condomini dei palazzi immediatamente attigui al cortile della scuola Torre, di tenere spenti i condizionatori, tenere chiuse porte e finestre, di evitare di stendere i panni e di tenersi ad adeguata distanza dai luoghi oggetto della rimozione dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 17 e 18 dicembre.