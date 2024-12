Raccolta alimentare per la Caritas al Guacci col presidio scolastico di Libera Domani l'iniziativa di solidarietà rilanciata dal coordinamento di Benevento

Una raccolta di beni di genere alimentare da donare alla Caritas Diocesana di Benevento. E' l'iniziativa rilanciata dal Coordinamento di Libera a Benevento.

Protagonisti le ragazze ed i ragazzi del Presidio scolastico di Libera “Don Peppe Diana” presso il Liceo Guacci di Benevento, ad animare la raccolta di beni di genere alimentare da donare alla Caritas Diocesana di Benevento.

“Un gesto concreto per “ Andare oltre la siepe” dell’indifferenza, dell’egoismo, delle paure e della rassegnazione. Domani – spiega l'associazione - sarà la mattinata della bellezza del dono, per non dimenticare e lasciare soli chi ha difficoltà, chi è in affanno di sorrisi e serenità. Perchè la dignità è un diritto universale.

Dobbiamo sentirci tutti più responsabili. Le nostre coscienze dovrebbero essere meno intermittenti, avere più continuità e costanza. Un grazie di vero cuore ai ragazzi, ai docenti ed alla Dirigente, per questa bellissima “lezione” di amore, altruismo, speranza, condivisione e continuità. Grazie alla Caritas Diocesana, esempio di continuità, di presenza costante, operosa, plurale ed inclusiva. Espressione di un Vangelo che diventa vita quotidiana”.