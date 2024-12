Prevenzione vascolare, "screening gratuito: partecipazione fattiva e numerosa" Per il progetto Benevento in salute, prossimo appuntamento il 29 dicembre

Oggi seconda giornata di screening gratuito per la prevenzione vascolare che rientra nel progetto Benevento in salute. "Grazie alla collaborazione - spiega il delegato alla Sanità Luca De Lipsis- della dottotessa Venere De Blasio chirurgo dell’Ospedale Fatebefratelli di Benevento si sono effettuate più di trenta visite di chirurgia vascolare con doppler dei vasi, a riprova della partecipazione fattiva della cittadinanza verso questa innovativa iniziativa tesa al benessere fisico e sociale della cittadinanza. Tutto questo in sinergia con l’Asl e gli ospedali del Sannio. Prossimo appuntamento programmato il 29 dicembre sempre presso la casa di quartiere di Pacevecchia".