Qualità della vita: Benevento cresce ma perde il primato in Campania Nel 2024 il capoluogo sannita si colloca al 76esimo posto della classifica stilata da il Sole 24

Qualità della vita: il Sannio guadagna due posizioni rispetto allo scorso anno, ma in ambito regionale Benevento ha perso il primato che ora spetta ad Avellino.

Nel 2024 il capoluogo sannita si colloca al 76esimo posto della classifica stilata da il Sole 24 per la ‘Qualità della Vita’ che, attraverso una serie di parametri, si pone come obiettivo quello di misurare il livello di benessere nelle 107 province italiane con il supporto di 90 indicatori raggruppati in 6 macro-categorie: ambiente e servizi, ricchezza e consumi, affari e lavoro, giustizia e sicurezza, demografia e società, cultura e tempo libero.

Il primato quest’anno spetta a Bergamo. Fanalini di coda sono invece Crotone, davanti a Napoli e Reggio Calabria.

Come detto il primato, in ambito regionale, spetta ad Avellino che è 73esima con un +6 rispetto allo scorso anno.

In Campania Salerno ha perso due posizioni scalando al 94esimo posto, Caserta è in 101esima posizione (-3 rispetto allo scorso anno). Nelle retrovie Napoli al 106esimo posto (-1).

Affari e lavoro, cultura e tempo libero e ricchezza e consumi le categorie in cui il Sannio cresce. Si cala, invece, per giustizia e sicurezza, demografia e società e ambiente e servizi.