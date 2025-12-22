Domeniche della salute: il 28 giornata dedicata all'elettrocardiogramma L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dalle 9 alle 13 dinanzi al Palazzo del Governo

Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della salute, una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Raffele Pilla.

La giornata del 28 Dicembre è dedicata all'elettrocardiogramma con il dott. Giuseppe Palmieri, Cardiologo.

"L’elettrocardiogramma (ECG) è un esame strumentale che rappresenta graficamente gli eventi elettrici che si verificano durante il ciclo cardiaco.

Esso è in grado di fornire alcune indicazioni sul passato del cuore, ovvero su eventuali malattie che lo hanno riguardato, e sul presente, ovvero su malattie in atto quali, ad esempio, disturbi del ritmo, ischemia miocardica (soprattutto se correlati a sintomi tipici in atto), squilibri idro-elettrolitici, ipertensione arteriosa. Anche se non è in grado di predire il futuro e non può sostituire una visita cardiologica completa, la sua facile eseguibilità, senza alcun fastidio o rischio per chi vi si sottopone, lo rende uno strumento fondamentale nell’individuare, con approccio iniziale, chi necessiti di approfondimento clinico e strumentale. Risulta, pertanto, un importante strumento per chiunque voglia muovere il primo passo in un percorso di valutazione del rischio cardiovascolare individuale al fine di iniziare un programma di prevenzione".

L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dinanzi al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.