Carcere di Benevento, pranzo di Natale 2024 offerto dalla Comunità di S. Egidio Per circa 50 detenuti, sia italiani sia stranieri, scelti tra quelli in difficoltà economica

Anche quest’anno, come ormai piacevole tradizione, la Comunità di Sant’Egidio offre alla popolazione detenuta di Benevento la possibilità di trascorrere una giornata diversa, all’insegna della tradizione natalizia, per circa 50 detenuti, sia italiani sia stranieri, scelti tra quelli in difficoltà economica e senza rapporti con le rispettive famiglie.

La Comunità da anni è presente in ogni luogo soprattutto dove c’è dolore. Nelle chiese, nelle case, ma anche negli istituti per anziani, per bambini, per persone con disabilità, nelle carceri, negli ospedali, perfino nelle strade. Perché il senso è proprio portare la festa anche negli angoli più bui, più freddi, più sperduti e dimenticati.