Accrocca presenta "Dilexit nos" lettera enciclica sull’amore del Cuore di Gesù

Il 19 dicembre alle 19 presso il Santuario Sacro Cuore di Gesù, Parrocchia Padri Cappuccini in via Meomartini a Benevento, l’arcivescovo metropolita Felice Accrocca presenta “Dilexit nos”, lettera enciclica sull’amore umano e divino del Cuore di Gesù.

Pubblicata il 24 ottobre scorso, la lettera nasce dall’esperienza spirituale di Papa Francesco, “che avverte il dramma delle enormi sofferenze prodotte dalle guerre e dalle tante violenze in corso e vuol farsi vicino a chi soffre proponendo il messaggio dell’amore divino che viene a salvarci”.

L’Enciclica offre la chiave di lettura dell’intero magistero di questo Papa, come ci fa capire lui stesso: “Ciò che questo documento esprime permette di scoprire che quanto è scritto nelle Encicliche sociali Laudato si’ e Fratelli tutti non è estraneo al nostro incontro con l’amore di Gesù Cristo, perché, abbeverandoci a questo amore, diventiamo capaci di tessere legami fraterni, di riconoscere la dignità di ogni essere umano e di prenderci cura insieme della nostra casa comune”.

“Tutto si gioca nel cuore”. Il cuore è fondamentale per la nascita e crescita di un sentimento imprescindibile: l’amore. Tutto si fonda sull’affetto che si trasforma in casa accogliente e capace di creare legami indissolubili.

La vera armonia che unisce e dona sollievo. L’evento sarà occasione unica per poter ascoltare questa meravigliosa lettera apostolica indirizzata dal Papa ai vescovi e ai fedeli di tutto il mondo, dove la devozione al Sacro Cuore di Gesù, diventa intensa esperienza di consolazione reciproca perchè: “In questa contemplazione del Cuore di Cristo donatosi fino all’estremo noi veniamo consolati… Desiderosi di consolarlo, ne usciamo consolati”.