Domani l'inaugurazione della palestra del plesso scolastico San Modesto Ripristinati e messi in sicurezza i solai, manto impermeabile e pavimentazione ad hoc



Domani, mercoledì 18 dicembre alle ore 10,15, in via Palermo si svolgerà la cerimonia d'inaugurazione della palestra del plesso scolastico San Modesto.

"Consegneremo simbolicamente al dirigente scolastico Domenico Zerella, che ringraziamo per la collaborazione proficua offerta anche in quest'occasione, la palestra scolastica che è stata oggetto di un intervento di adeguamento funzionale e messa in sicurezza, finanziato con le risorse del Poc '14-'20", spiegano il sindaco Mastella, l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello e il delegato alle Politiche scolastiche Marcello Palladino.

"La palestra versava in uno stato di degrado e vetustà, ora all'interno del plesso San Modesto c'è uno spazio per lo sport e l'attività fisica rinnovato, sicuro e completamente rimesso a nuovo. Sono stati ripristinati e messi in sicurezza i solai, un manto impermeabile ha corretto il problema delle infiltrazioni, è stata rifatta la pavimentazione con materiali ideali per lo sport indoor, sono stati ripuliti gli spazi esterni. Ora la scuola di un quartiere popoloso, dove lo sport può essere leva sociale di particolare importanza, ha a disposizione una palestra bella e funzionale e di questo siamo orgogliosi", concludono Mastella, Pasquariello e Palladino.