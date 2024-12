Benevento set di una nuova produzione tv: un talent show di Rai Uno L'annuncio del presidente della Commissione Cultura Franzese: una nuova bella opportunità

Una produzione televisiva per una rete nazionale sceglie nuovamente Benevento. Lo annuncia il presidente della commissione Cultura del Comune, Mara Franzese.

“In arrivo una nuova bella opportunità per la città di Benevento con un talent show che andrà in onda su Rai Uno”.

Ancora un colpaccio, dunque, dopo il programma Sfida Impossibile di Mediaset. Il lavoro portato avanti da Mara Franzese incassa un nuovo positivo risultato.

Nei primi giorni del 2025 un talent, che coinvolge un grande nome della musica, vedrà protagonista la città delle Streghe.