In Senato 'Il Cammino di Padre Pio': Matera "Opportunità per promuovere Sannio" "lavorare per strutturare il Cammino di Padre Pio in maniera simile al Cammino di Santiago"

Nella giornata di ieri la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica ha fatto da cornice alla presentazione del libro “Il cammino di Padre Pio: da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo", scritto dal giornalista e fotografo Carlos Solito e pubblicato da Edizioni San Paolo.

L’evento, promosso dalla Senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, ha visto la partecipazione, oltre che della promotrice, di autorevoli relatori quali il Senatore Domenico Matera, il sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone, il giornalista Roberto Zichittella (Famiglia Cristiana) e l’autore Carlos Solito.

Il Senatore Domenico Matera, in particolare, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa per la valorizzazione del territorio sannita e delle aree interne del Mezzogiorno, con particolare riferimento a Pietrelcina, terra natale di San Pio.

"Come parlamentare sannita - ha evidenziato Matera - è stato per me un onore rappresentare la mia terra e testimoniare quanto il Sannio e i luoghi legati a Padre Pio possano ispirare non solo la fede, ma anche un profondo senso di riscoperta personale e spirituale. Il libro di Carlos Solito è un’opera che va oltre la semplice narrazione geografica e storica".

Matera, nel suo intervento, ha accolto con entusiasmo la proposta avanzata da Solito di lavorare per strutturare il Cammino di Padre Pio in maniera simile al Cammino di Santiago, dotandolo di una segnaletica dedicata, strutture di accoglienza come ostelli e case dei pellegrini, e altri servizi utili ai viandanti.

"Ritengo questa idea estremamente valida e mi farò promotore - ha proseguito il Senatore sannita - Un progetto di questo tipo potrebbe rappresentare un'opportunità unica per valorizzare il nostro territorio, creando un percorso turistico, culturale e spirituale che sia un vero volano di sviluppo per il Sannio e l’intero Mezzogiorno."

Matera ha concluso ringraziando la Senatrice Fallucchi per aver promosso l’iniziativa e l’autore per "aver saputo unire narrazione, fotografia e introspezione, offrendo un'opera che celebra il Sud Italia e la figura di Padre Pio".