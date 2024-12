Ambulanze 118, stop totale demedicalizzazione: soddisfatte le associazioni "Indispensabile mantenere sul territorio almeno 10 postazioni mobili medicalizzate, più i due Psaut"

“Siamo estremamente soddisfatti delle decisioni prese dall’organismo paritetico dell’ASL di Benevento, il quale ha approvato all’unanimità la proposta di non procedere più alla totale demedicalizzazione delle ambulanze del 118”.

Così le Associazioni Movimento Civico per l'Ospedale di Sant'Agata (Maria Rosaria Oropallo); Salute e Territorio (Alfredo Lavorgna); AVO BN (Mario Domenico Rossi); SannioCuore (Amedeo Ceniccola); SPI CGIL Valle Telesina (Domenico De Blasio); No demedicalizzazione 118 Fortore Miscano (Giuseppe Fusco); Rete UCCP San Giorgio del Sannio (Attilio Petrillo) e Comitato SOS Sanità Valle Vitulanese (Angelo Piazza).

“Si tratta di decisioni in linea con le nostre richieste, avanzate da diversi mesi e che oggi possono diventare realtà; per tale motivo desideriamo ringraziare tutti i membri della commissione, nonché il management aziendale, il quale ha riorganizzato il servizio 118 nella Provincia di Benevento, prevedendo il corretto utilizzo delle prestazioni aggiuntive, fino al massimo di 48 ore settimanali e, nel caso, di surplus di ore utilizzabili, procedendo e garantendo, conseguentemente, il ripristino del medico anche sulle ambulanze infermieristiche.

L’attuale organizzazione prevede 15 postazioni mobili, di cui 7 ambulanze demedicalizzate, 3 automediche, 4 ambulanze con medico a bordo e 1 ambulanza rianimativa, oltre alle 3 postazioni fisse, 2 nei presidi PSAUT di San Bartolomeo in Galdo e Cerreto Sannita e una centrale operativa del 118. Resta inalterata la pianta organica dei 78 medici, nella prospettiva di poter ripristinare le 10 postazioni ambulanze medicalizzate, come stabilito e approvato dal piano Regionale del Servizio 118 per la provincia di Benevento.

Crediamo che per avere un efficace ed efficiente servizio territoriale 118 per le urgenze ed emergenze, sia indispensabile mantenere sul territorio almeno 10 postazioni mobili medicalizzate, più i due presidi PSAUT, dislocati nei territori più marginalizzati e distanti dalla Rete Ospedaliera e dai relativi Pronto Soccorso.

Auspichiamo che il Direttore Generale Volpe possa dare immediata e concreta attuazione alle determinazioni approvate all’unanimità”.