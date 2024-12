Da fontana a maxi fioriera in 3 giorni, ecco il nuovo volto di piazza Bissolati Fiori e piante al posto dell'acqua per la sostenibilità ambientale

Sono terminati questo pomeriggio i lavori per trasformare l'enorme fontana di piazza Bissolati, al rione Ferrovia di Benevento, in una maxi fioriera così come era stato predisposto dal progetto redatto dall’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Benevento.

Lo spartitraffico ora ha cambiato volto alla piazza. Sul posto per un sopralluogo anche l'assessore Alessandro Rosa, autore della delibera di Giunta che ha consentito l'opera. L'amministrazione comunale aveva deciso di trasformare lo spartitraffico per via dell'enorme consumo d'acqua della fontana.

"Non era più immaginabile - ha spiegato l'assessore al Verde pubblico Alessandro Rosa - avere una fontana spenta ormai ricettacolo di rifiuti e poi queste fontane consumano una quantità industriale di corrente e non possiamo permettercelo. Piantumare fiori e creare un'aiuola migliora anche la qualità dell’aria oltre che risparmiare la 'preziosa' acqua".