Raccolta differenziata e riciclo rifiuti con gli alunni della 'San Modesto' L'iniziativa di Asi, Comune e associazione Io X Benevento

Prima tappa del progetto RecycliMood presso il plesso scolastico San Modesto Secondo dell’IC Bosco Lucarelli, promosso dall’ASIA, dal Comune di Benevento e dall’associazione Io X Benevento. La diversa articolazione delle attività, effettuata dagli esperti professore Alessio Valente dell’Unisannio, dalla biologa Margherita Iacovella di Io X Benevento, ha come obiettivi l’educazione ambientale e la sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata, del riciclo e dell’economia circolare.

Ai piccoli alunni e ai loro genitori, sono stati somministrati dei questionari per promuovere un’attività di ricerca sociale e comprendere il grado di conoscenza in merito al conferimento dei rifiuti e del riutilizzo di alcune risorse.

Inoltre le classi coinvolte, dovranno realizzare un silent book, ovvero un libro non scritto ma sul quale i piccoli potranno riportare attraverso il disegno una rappresentazione delle tematiche affrontate in tema sostenibilità ambientale.

Particolarmente partecipi e contenti i docenti, il dirigente Domenico Zerella Venaglia, l’amministratore unico di Asia, Donato Madaro, l’assessore all’ambiente Alessandro Rosa ed il presidente di Io X Benevento, Giuseppe Schipani.