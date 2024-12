Benevento, ecco il Lapidarium al fianco dell'Arco di Traiano - FOTO Inaugurata la struttura. Mastella: "Un'altra opera che valorizza la nostra città"

“In questi due anni sono state pronunciate parole a vuoto ma quest'opera valorizza al meglio l'Arco di Traiano”. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella questa sera all'inaugurazione del Lapidarium, la struttura in vetro e ferro che ospita importanti reperti proprio al fianco dell'Arco di Traiano. “Stiamo dando una dimensione importante alla città di Benevento e ad un suo cambiamento”. Poi un appello alla città: “Mi auguro che non sia vandalizzato come hanno fatto con il Ponte Pagliuca al Rione Libertà. Sono opere che elevano la città”.

Presenti al taglio del nastro assessori, a partire dal delegato ai Pics, Francesco De Pierro, e l'assessore regionale all'Urbanistica Bruno Discepolo: “Un intervento importante che segue l'inaugurazione del Museo Diocesano. Ora la sistemazione al meglio dell'area dell'Arco di Traiano con il Lapidarium. Un intervento significativo e virtuoso di come impiegare le risorse che la Regione ha ottenuto dall'Unione Europea”.

Occasione anche per la presentazione del libro “Arco di Traiano Lapidarium, iconografia dell'arco a cura di Cesare Mucci e il “nuovo spazio pubblico e la teca espositiva” a cura di Marco Mazzella.

Cerimonia che si è svolta con l'intervento del dirigente Ufficio Pics, Antonio Iadicicco e la presentazione del progetto, dei reperti archeologici sistemati nella struttura da parte di Marco Mazzella e dell'intervento del funzionario della Soprintendenza archeologica e delle Belle arti, Simone Foresta.

