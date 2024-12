Congresso unione sportiva Acli: sabato l'incontro Presso il salone d'onore del Coni di Benevento

Si terrà Sabato 21 dicembre 2024, presso l’edificio di Sport e Salute (CONI) Salone d’Onore di Benevento via Santa Colomba, con inizio alle ore 9,30, il XII Congresso Provinciale dell’Unione Sportiva ACLI di Benevento.

Il Tema congressuale è: “Sportivi per Costituzione. Il valore educativo e sociale dello sport: storia e futuro del nostro impegno. Sinergie del mondo istituzionale, sportivo e Terzo Settore sannita”.

Al congresso saranno presenti 85 delegati in rappresentanza di 78 ASD e APS affiliate, sarà eletto il nuovo Presidente Provinciale, il Consiglio Provinciale e i Delegati al Congresso Regionale e Nazionale.

Il tema congressuale è un riferimento alla modifica dell’art. 33 della Costituzione approvato all’unanimità alla Camera il 20 settembre 2023, introducendo il nuovo comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

“Per noi dell’USAcli, dice Meola candidato a presidente, lo Sport in Costituzione rappresenta la prima tappa di un percorso che concentra, in poche parole, un significato profondo e un valore inestimabile, che possiamo sintetizzare nell'auspicio dello ‘sport per tutti e di tutti’, parte delle indispensabili ‘difese immunitarie sociali è importante contributo per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità”.

Lo sport esce dalle maglie strette della competizione agonistica ed apre decisamente le porte istituzionali ai praticanti di ogni attività motoria affrontando con convinzione il tema del benessere dei cittadini.

Per l’Us Acli questa dimensione è vissuto storico e, insieme, prospettiva futura. E’ vissuto storico perché sin dai primi mesi del 1945 le Acli, attraverso un apposito ufficio sport, si pongono il tema dell’attività sportiva come cultura del movimento e della salute. Il comitato di Benevento, nella nuova programmazione, è disponibili ad una collaborazione gratuita, mettendo a disposizione la propria impiantistica sportiva e tecnici qualificati, con

l’assessorato alle Politiche Sociali e altri, affinchè lo sport possa essere strumento per combattere le discriminazioni e fare in modo che l’attività sportiva possa essere un veicolo prezioso per trasmettere valori e abbattere le disparità. Attivarci con corsi gratuiti di autodifesa femminile che consentono alle donne di tutte le età di praticare sport e apprendere tecniche centrali di autodifesa. Al congresso saranno presenti rappresentanti istituzionali, delle associazioni e movimenti.