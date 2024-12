Ok alle progressioni di carriera al San Pio, la soddisfazione della Cisl La segretaria Petrucciani ricorda il percorso in campo

"A dimostrazione che i risultati importanti a vantaggio dei lavoratori si ottengono quando le relazioni sindacali sono solide e si lavora con rispetto e senso di responsabilità, l’Organizzazione Sindacale CISL comunica con soddisfazione che dopo circa due anni di interlocuzioni e lavori sinergici, la Direzione dell’A.O. San Pio ha approvato il deliberato che prevede le tanto attese progressioni di carriera in seno all’Azienda Ospedaliera sannita".

Così la segretaria Generale CISL FP Irpinia Sannio, Sonia Petrucciani che prosegue "Difatti, è stato adottato in data odierna l’atto deliberativo n. 1196 del 20.12.2024 recante ad oggetto l’indizione di “Avviso Di Selezione Interna, per titoli e colloquio, finalizzato alla progressione tra le aree ai sensi dell'art. 21 Del CCNL Comparto Sanità 2019 - 2021, sottoscritto in data 02/11/2022, e del regolamento approvato in sede di riunione sindacale dell'11/11/2024 ed adottato con delibera n. 1049 del 14/11/2024 per la copertura di n. 10 posti nell'area dei Professionisti della Salute e dei funzionari (di cui n. 5 Collaboratore Amministrativo Professionale n. 5 Collaboratore Tecnico Professionale) - n. 1 Assistente Amministrativo e n. 2 Operatori Socio Sanitari”.

Va specificato che le progressioni interne rappresentano un importante strumento di valorizzazione delle professionalità nel sistema normativo, da ultimo novellato dal CCNL Comparto Sanità 2019 – 2021.

Tale previsione, si inserisce in un contesto profondamente innovativo finalizzato a:

• premiare il merito, potenziando le professionalità interne;

• favorire la motivazione ottimizzando l’assunzione di responsabilità e di capacità;

• implementare il senso di appartenenza all’Azienda;

• attivare processi di riqualificazione, in linea con un’organizzazione aziendale orientata al miglioramento dell’erogazione dei servizi all’utenza.

Il tutto nell’ambito di una logica funzionale al miglioramento dell'efficienza e dell’efficacia dell'azione amministrativa.

La CISL esprime pieno compiacimento all’esito positivo del suddetto percorso e si augura di poter proseguire con continuità nella traccia così segnata di collaborazione esemplare fra il management ospedaliero e la rappresentanza sindacale".