"Il reparto di Oncologia del San Pio è un'eccellenza, grazie per la vita" La lettera di un paziente oncologico: sono guarito grazie ai nostri medici e infermieri...

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento di Carmine, ormai ex paziente del reparto di Oncologia dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento che al termine delle cure vuole ringraziare gli lo ha salvato, assistito e curato. Esprime la sua gratitudine a tutto il personale di Oncologia del Rummo.

“Come recita un proverbio, dopo la tempesta, la quiete o meglio nel mio caso il sole, quello di una nuova vita, di una tranquillità fisica e morale ritrovata.

Ed è per questo che ho deciso di ringraziare pubblicamente il reparto di Oncologia del San Pio di Benevento. Mi hanno accolto con delicatezza e professionalità, mi hanno seguito durante il percorso non semplice di cura. Un grazie grande quanto ad una vita a tutti gli operatori di Oncologia e del day hospital del padiglione Santa Teresa, in particolare al primario, il dottore Antonio Maria Grimaldi, un medico eccellente, audace, umile e soprattutto umano.

Il mio grazie è però per tutti i medici di quel reparto così... particolare, per gli infermieri e gli Oss, per la loro professionalità e instancabile dedizione che a me paziente hanno dedicato e mi hanno dato la possibilità di affrontare un nemico così ignobile. Posso testimoniare a gran voce l'eccellenza del Reparto del nostro ospedale San Pio di cui è direttore generale Maria Morgante. E' sempre facile parlare male delle nostre strutture ospedaliere ma assicuro che per mia esperienza personale posso dire che le eccellenze esistono. Con l'augurio che possiate proseguire con altrettanto successo e soddisfazione il vostro lavoro.

Buon Natale

Carmine