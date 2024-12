"La corsa in ospedale sull'auto della Polizia, grazie a quegli angeli in divisa" Stavano accompagnando il loro nipotino al pronto soccorso, provvidenziale intervento della Volante

“Gli agenti della Volante della Questura di Benevento sono stati degli angeli. Hanno capito che eravamo disperate per il nostro piccolo di appena un mese che stava male e ci hanno accompagnati in ospedale”.

Ha ancora la voce rotta dalla paura Pina che questa mattina ha contattato la redazione per chiedere di scrivere un articolo per ringraziare la Polizia di Stato di Benevento.

“Era mercoledì sera, dopo le 22 e 30 – racconta Pina -, ero a casa di mia sorella. Mi giro e vedo suo figlio di appena un mese cianotico. Quelli successivi sono stati momenti di autentico terrore. Per fortuna in casa non eravamo sole. Chiamato il 118, l'operatore in attesa dell'arrivo dell'ambulanza ci dava istruzioni. Non capivamo cosa stesse accadendo e perchè. E' stato a quel punto che io e le mie sorelle con il piccolo tra le braccia ci siamo infilate in macchina e suonando all'impazzata stavamo raggiungendo il pronto soccorso. Per la paura non riusciavamo a guidare. Nei pressi di via delle Puglie gli agenti della Volante hanno probabilmente intuito che avevamo bisogno di aiuto, io e mia sorella Stefania con il nostro nipotino siamo salite nella loro auto e ci hanno accompagnato in pochi secondi al San Pio dove il piccolo è stato soccorso ed attualmente curato”.

Di qui il grazie di una mamma, di una zia e dell'intera famiglia: “Grazie a quegli angeli in divisa. Grazie alla Polizia di stato e a tutte le forze dell'ordine al fianco dei cittadini”.