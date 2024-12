"Natale al Centro": protagonisti i giovani talenti dell’Istituto "Pascoli" Musica e atmosfera natalizia nelle chiese del centro storico

Ieri sera, venerdì 20 dicembre, Benevento ha vissuto una magica serata natalizia con “Natale al Centro”, una serie di eventi musicali organizzati dall’Associazione ARGÁ e dall’Unità Pastorale San Filippo Neri, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo "G. Pascoli".

Le chiese storiche del centro cittadino – San Bartolomeo, Santa Sofia e San Domenico – sono state animate dalle note dei giovani musicisti della scuola media a indirizzo musicale dell’Istituto "G. Pascoli", che hanno regalato momenti di grande emozione con esibizioni cariche di talento e passione.

L’Istituto, che abbraccia scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, si distingue per il suo impegno verso l’inclusione, la collaborazione e l’innovazione continua. Questi valori si riflettono nel percorso musicale dei suoi studenti, che rappresentano un orgoglio per l’intera comunità locale. L’evento “Natale al Centro” ha sottolineato l’importanza di dare spazio ai giovani studenti, permettendo loro di esprimere il proprio talento e di sperimentare il valore della partecipazione attiva alla vita culturale del territorio. Serate come questa non solo valorizzano le nuove generazioni, ma offrono loro un’occasione unica per crescere artisticamente e umanamente, consolidando il loro senso di appartenenza alla comunità. Attraverso la musica, i giovani artisti hanno contribuito ad arricchire il progetto "Percorsi di Luce", che simboleggia un cammino di speranza e di condivisione, valorizzando la magia del Natale e il patrimonio artistico del centro storico di Benevento. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto "Percorsi di Luce" ed è parte del programma "Incanto di Natale", promosso dal Comune di Benevento e da Benevento Città Spettacolo, in collaborazione con altre istituzioni del territorio. La serata è stata un esempio perfetto di come tradizione, arte e giovani possano unirsi per creare un evento unico, destinato a rimanere nella memoria di tutti.