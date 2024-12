Elogio della piccolezza per costruire la pace: invito dell'Arcivescovo Accrocca Dalla cattedrale di Benevento, nella messa della domenica che precede il Natale

“Un elogio della piccolezza, di quel che, al resto del mondo, sembrano piccole cose”. Così l'Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca indica il senso delle scritture nella domenica che precede il Natale.

Appuntamento importante per Benevento protagonista su Rai Uno della Santa Messa, trasmessa in diretta, dalla Cattedrale di Benevento. La celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo Accrocca, è stata guidata da don Marco Capaldo, maestro delle celebrazioni e animata dal coro diocesano diretto dal maestro Daniela Polito. Regia: Simone Chiappetta; commento: Carolina Zaccarini.

Prima della celebrazione una cartolina della città per raccontare le bellezze monumentali e storiche del capoluogo sannita, la città dei due siti Unesco.

E nell'omelia l'Arcivescovo Accrocca ha rimarcato la necessità di “Vivere la vita come dono, rovesciando i criteri ed i giudizi che il mondo propone” e ancora l'invito ad “andare incontro a chi è nel bisogno” per essere “in un mondo... creatori di Pace”. “Siate costruttori di pace” dice la guida della chiesa beneventana, per farlo, avverte “serve una solida esperienza di fede, abbracciare la croce della incomprensione, della contrarietà, persino delle persecuzioni, disposi a perdere la vita per ritrovarla”. Un'indicazione importante al senso vero del Natale.