Alberi dichiarati pericolosi, pronta la delibera per abbattimento e sostituzione L'assessore al Verde del Comune di Benevento: per alberature di categoria D

"Nell’ottica, che l’Amministrazione Mastella ritiene preminente prioritaria, della salvaguardia della pubblica incolumità e in ossequio al principio del risk management, stamane il Settore Ambiente ha pubblicato la determina per la sostituzione, a cura di ditta specializzata, della alberature, recentemente analizzate, di categoria D e pertanto a rischio per l’integrità di persone e cose”, lo annuncia l’assessore all’Ambiente di Palazzo Mosti Alessandro Rosa che al pari del sindaco MAstella richiama la tragedia si è registrata a Roma dove una donna è morta travolta da un albero e un'altra è rimasta ferita.

“Numerosi, recenti casi di cronaca nazionale confermano la bontà della nostra linea: massima sensibilità ecologica, coniugata con un’attenzione imprescindibile per la salute delle persone e per la mitigazione massima dei rischi”, conclude Rosa.