Alberi pericolosi. Il sindaco Mastella dopo tragedia di Roma: ora abbattimenti "Da noi chiacchiere ideologiche senza senso ci hanno fatto rallentare il percorso di abbattimento"

"A Roma una persona morta e un’altra ferita gravemente per la caduta di un albero. Da noi chiacchiere ideologiche senza senso ci hanno fatto rallentare il percorso di abbattimento, con sostituzione e rispetto di ciò che rende gradevole il paesaggio".

A scriverlo è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che, dopo la tragedia registrata a Roma, dove una mamma è morta colpita dai rami di un albero caduto, annuncia una stretta per la messa in sicurezza dei pini e più in generale degli alberi in città.

Abbattimento dei pini lungo via Pacevecchia, viale degli Atlantici e in altre zone di Benevento ha negli anni scorsi creato malumori e polemiche da parte di comitati, movimenti e cittadini che volevano preservare gli alberi.

“Tra l’estetica e la vita da salvaguardare – ha oggi tuonato il primo cittadino Mastella sulla sua pagina Facebook -, per me la scelta è moralmente una: la vita umana. Il tempo variabile e fuori controllo richiede così. Da vecchio professore di Filosofia, ho studiato Croce e la sua Estetica. Nessuno, perciò, venga a farmi lezioni” ha concluso il sindaco Mastella che si è immediatamente attivato, insieme agli assessori Rosa e Serluca per accelerare sulle procedure di messa in sicurezza. “È già pronta la determina di affidamento dei lavori. A inizio anno partiranno i lavori di abbattimento”.