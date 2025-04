Serie C, oggi 3 partite col Benevento alla finestra Se la Juventus non batte il Crotone, qualificazione matematica nei play off per i giallorossi

Per chi ancora si appassiona a questo campionato di serie C lacerato dalle esclusioni, falsato nel punteggio e diventato a “singhiozzo” in questo finale di stagione, il sabato riserva tre partite di buon livello, che chiamano indirettamente in causa il Benevento, costretto a rimanere alla finestra per la cancellazione del Taranto.

A BIELLA DI SCENA IL CROTONE

Tre partite tutte e tre alle 15. Si inizia a Biella con Juventus Next Gen (38)-Crotone (51). I bianconeri di Brambilla sono ancora alla ricerca di un posto nei play off. Avrebbero bisogno di una vittoria sui pitagorici, che a loro volta strizzano l'occhio addirittura al terzo posto. Longo lamenta qualche assenza, ma ammette anche di avere una squadra che è al massimo della condizione e sogna in grande. Il Benevento guarda con occhio abbastanza interessato: una vittoria dei calabresi, ma anche un pari, darebbe la matematica certezza della qualificazione ai play off alla squadra di Auteri. Non si tratta di un traguardo da festeggiare, ma di questi tempi una notizia positiva, qualunque essa sia, non guasterebbe.

TRAPANI, ARONICA BIS

Altra partita del pomeriggio (sempre alle 15) è quella tra Latina (28) e Trapani (32). I pontini dell'ex Boscaglia (portò il Trapani dalla D alla B) intravedono la salvezza diretta, ma gli occorrono i tre punti, i siciliani hanno in panchina di nuovo Salvatore Aronica, a cui mancheranno Benedetti, Carriero e Liotti. Partita aperta ad ogni risultato.

PICERNO, SOGNO QUINTO POSTO

Terza gara del pomeriggio quella tra Team Altamura (34) e Picerno (44). Lucani imbattuti nel 2025 e con in testa una magnifica ossessione, quella di dare l'assalto ad un posto di preminenza nella griglia play off: con una vittoria in puglie scavalcherebbero il Benevento fermo per il turno di riposo.

DOMANI. La domenica vede scendere in campo le contendenti alla promozione diretta. Cavese (38)-Cerignola (61), Monopoli (53)-Potenza (45) e Catania (47)-Avellino (63).