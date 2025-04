Ladri in azione nella chiesa di Pacevecchia e nella scuola a Capodimonte Colpi nella notte nella parrocchia Santa Maria della Pace e Santa Rita: rubati soldi e attrezzi

Amara sorpresa questa mattina per il parroco della Chiesa di Santa Maria della Pace e Santa Rita nel quartiere Pacevecchia di Benevento per un furto messo a segno durante la notte all'interno degli uffici e della sacrestia. Dopo aver divelto e rotto un vetro di una porta di emergenza sul retro, i balordi hanno rivolto le loro attenzioni agli ambienti della Sacrestia. In particolare sono stati portati via utensili vari, alcune decine di euro e una macchinetta del caffè.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante che hanno effettuato un sopralluogo.

Ladri in azione anche all'interno della scuola di Pacevecchia. In questo caso nel mirino sono finiti i distributori di bevande all'interno dell'istituto. Svuotata la gettoniera.