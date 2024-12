Benevento. Sono 70 gli alberi da abbattere con urgenza: ecco dove Si tratta dei pini in via del Cimitero (32), viale Atlantici (19) e zona Pacevecchia (18)

Entro i primi giorni dell'anno al via gli abbattimenti a Benevento di 70 alberi, la quasi totalità pini, ritenuti dalle perizie del Comune pericolosi o addirittura già morti e per questo l'amministrazione guidata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha oggi decretato la fine dei tempi di attesa. Pubblicata infatti la delibera per l'affidamento dei lavori per il taglio e la sostituzione degli alberi che oggi rappresentano un pericolo per le persone e per le cose.

Si accelera, dunque, dopo la tragedia avvenuta a Roma dove una madre di 45 anni, mentre si trovava in un parco con i suoi figli, è stata uccisa da un albero caduto all'improvviso. Un'altra donna è invece ricoverata in prognosi riservata.

Un dramma che ha spinto il sindaco Mastella a scrivere la parola fine alla vicenda per quanto riguarda Benevento e di concerto con l'assessore all'Ambiente e al Verde Pubblico, Alessandro Rosa e alle Politiche economiche, Maria Carmela Serluca hanno dato il via libera ai lavori affidati per la messa in sicurezza.

Ad essere abbattuti saranno 70 pini catalogati in categoria D, ovvero da rimuovere con urgenza.

Il numero più elevato (32) in via del Cimitero, a seguire, saranno tagliati e sostituiti 19 pini in viale degli Atlantici, 11 in via Pacevecchia, 7 in via Fratelli Rosselli, e uno nella zona di Santa Colomba.

Nell'ultima perizia del Comune sono stati valutati oltre 460 alberi. Per molti una perizia bis e in tanti casi è stato rilevato un peggioramento delle condizioni e, quindi, dalla categoria C si è passati alla D, ovvero all'abbattimento.

“Mai un'amministrazione prima di noi ha fatto un lavoro così costante e senza lasciare nulla al caso” ha commentato l'assessore Alessandro Rosa che ricorda come tutti gli alberi saranno sostituiti: “Chiederemo alla Soprintendenza, considerata la difficoltà a reperire pini con le caratteristiche imposte per preservare i rioni, ad impiantare altre specie arboree. Per ora dobbiamo tutelare la sicurezza dei cittadini”.