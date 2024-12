Atti vandalici, Mastella: per gennaio telecamere tutte funzionanti Il monito del sindaco dopo episodi in citta

"Continuano alcuni idioti ed incivili a devastare e vandalizzare: ieri a piazza Roma hanno dato il peggio di sé".

Così in un post sulla sua pagina facebook il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo alcuni atti vandali che hanno preso di mira arredi pubblici in piazza Roma.

"Per gennaio - prosegue il primo cittadino di Benevento- spero che le nostre telecamere siano tutte funzionanti".

E poi l'invito ai cittadini a collaborare per tutelare il patrimonio urbano "Chi vede qualcuno di questi imbecilli me li segnali in modo discreto o si rivolga alla polizia".