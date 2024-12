A Sant'Agata de' Goti il "Gran Concerto di Fine Anno: Un'Epifania Musicale" Il 30 dicembre 2024 alle 19.30 il Maestro Quadrini con l'Orchestra Internazionale della Campania

La Concattedrale di Sant'Agata de' Goti si prepara ad accogliere un evento straordinario che promette di incantare e sorprendere. Il Gran Concerto di Fine Anno, in programma il 30 dicembre 2024 alle ore 19:30, sarà un'occasione unica per celebrare la magia della musica e salutare l'anno che sta per finire in un contesto di rara bellezza.

Sotto la direzione del maestro Leonardo Quadrini, l'elegante Orchestra Internazionale della Campania porterà sul palco una selezione di composizioni straordinarie, che risuoneranno tra le storiche mura della concattedrale. La virtuosa pianista Ivana D'Addona, con le sue interpretazioni incantevoli, arricchirà ulteriormente questa serata, trasformando l'evento in un'esperienza indimenticabile. La combinazione di talenti eccezionali e un repertorio di brani classici e contemporanei promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le note.

L'evento, realizzato in collaborazione con il MIC, la Diocesi di Cerreto - Telese - Sant' Agata de' Goti, la Cooperativa di promozione culturale Musica Insieme e la Società Operaia di Mutuo Soccorso, non è solo un momento di musica, ma un'opportunità per immergersi in un'atmosfera di festa e riflessione, per dare il benvenuto al nuovo anno con gioia e speranza. Sarà un'occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e creare ricordi significativi, il tutto incorniciato da un’architettura affascinante che arricchisce l'esperienza sensoriale.

Inoltre, durante la serata sarà possibile ammirare installazioni artistiche e decorazioni natalizie che renderanno l'ambiente ancora più suggestivo, contribuendo a creare un'atmosfera di festa e meraviglia. L’evento è aperto a tutti, con ingresso libero fino a esaurimento posti, e rappresenta un invito a vivere la musica non solo come forma d'arte, ma come linguaggio universale capace di unire le persone.