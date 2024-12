Intitolazione strada a don Alfonso Del Grosso e taglio nastro via Bebiani Questo pomeriggio nelle zone di Pezzapiana e contrada Acquafredda

Doppia inaugurazione oggi a Benevento per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Mastella.

La prima cerimonia alle 16 a contrada Pezzapiana dove ci sarà l'intitolazione della strada che costeggia la chiesa 'Spirito Santo' a don Alfonso Del Grosso, primo parroco della Parrocchia che conta miglia di fedeli di numerose contrade a Nord di Benevento. Saranno presenti il Sindaco Clemente Mastella con l'assessore Molly Chiusolo, l'attuale parroco di Pezzpiana don Maurizio Sperandeo, il vicario dell' Arcivescovo Franco Iampietro, alcuni sacerdoti amici di don Alfonso, i famigliari di don Alfonso e il presidente del Comitato di Quartiere Pezzapiana, Marcello Palladino. Prima della cerimonia dinanzi al segnale stradale, ci sarà una cerimonia commemorativa in chiesa per ricordare l'opera di apostolato svolta per più di vent'anni nella parrocchia dello Spirito santo in Pezzapiana da don Alfonso.

A seguire,alle 17.30, l'inaugurazione di via dei Liguri Bebiani al centro di due distinti interventi con risorse che ammontano complessivamente a quasi 3 milioni di euro. Con il primo, finanziato con fondi Pnrr, è stato completamente rifatto lo strato stradale che era molto usurato e danneggiato in più punti, sono state realizzate delle gabbionate nei punti di convoglio delle acque meteoriche, sono stati installate barriere stradali e realizzati muretti di sostegno. Con un secondo intervento, finanziato con risorse comunali, è stato realizzato un moderno impianto di illuminazione dell'arteria che collega via Valfortore ad Acquafredda ed è intitolata alla presenza dei Liguri nel Sannio in Età romana.