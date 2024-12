Premio Eccellenze sannite-Lions club Benevento Host per il professor Catalano Il riconoscimento per il docente di Harvard nella sala giunta dle Comune di di Benevento

Si è svolta stamane in sala Giunta la cerimonia di consegna del premio Eccellenze sannite-Lions Club Benevento Host al medico di fama internazionale Onofrio Catalano, docente di radiologia nella prestigiosa università stunitense di Harvard.

Nel corso dell'allocuzione il sindaco Clemente Mastella, che ha consegnato a Catalano anche un pregevole volume sulla storia dell'Arco di Traiano, ha ricordato il saldo e pluriennale legame d'affetto con il professor Catalano: "La comune origine, a Ceppaloni, ha generato un'amicizia di antica data.

E' una personalità di assoluto rilievo che non sempre ha ricevuto nel Sannio i doverosi riconoscimenti professionali. E' stato un talento che solo all'estero ha avuto la possibilità di esprimersi compiutamente. Giustamente Catalano ha ricordato, ringraziandola, che mia moglie Sandra Lonardo, quando era in Regione, tallonò gli allora vertici regionali con lettere e interrogazioni per le vicissitudini di carattere burocratico che Catalano visse al San Pio".