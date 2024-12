Capodanno in piazza a Benevento: special guest Francesca Romana D'Andrea di RDS Il programma per la notte di San Silvestro

L’organizzazione di “Brindisi sotto l’Albero - Welcome 2025”, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Benevento, è lieta di comunicare il programma dell’evento di Capodanno: Brindisi sotto l’Albero IV edizione - Welcome 2025 Tutti in centro Live Show, directed by Renato Giordano.

Artisti alla Ribalta on stage: Gabriele Oses, Guest Peppe Fonzo; Danny - Mooncler, Lybra e i Cloudia all staff Essential Agency. Special Guest Francesca Romana D'Andrea - RDS. Appuntamento il 31 dicembre 2024, a partire dalle ore 23, in Corso Garibaldi (altezza Prefettura), per una notte di musica live e spettacolo alla luce del grande Albero.