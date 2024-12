Rinforzi per la Polizia Municipale di Benevento: assunti 2 ufficiali e 6 agenti Il comandante Vecchio: ci permetteranno di affrontare con maggiore prontezza le sfide quotidiane

Oggi alla presenza di Alessandro Rosa, assessore all’Ambiente hanno preso servizio 2 ufficiali e 6 agenti che andranno a rinforzare il Corpo di Polizia Municipale della città di Benevento.

I nuovi ufficiali ed agenti, selezionati attraverso rigorosi processi concorsuali, saranno impiegati in attività di controllo, prevenzione e supporto alla comunità, con particolare attenzione alle esigenze di viabilità, sicurezza stradale e ordine pubblico.

Il comandante del Corpo di Polizia Municipale, Giuseppe Vecchio ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo dei nuovi collaboratori, sottolineando come essi rappresentino un’opportunità per garantire un servizio sempre più efficace e vicino ai cittadini. “Questi rinforzi ci permetteranno di affrontare con maggiore prontezza le sfide quotidiane e di migliorare la qualità del servizio offerto alla comunità”, ha affermato il Comandante.

Il potenziamento del Corpo di Polizia Municipale voluto dall’Amministrazione Comunale ribadisce l’impegno per la sicurezza urbana, rappresentando una tappa fondamentale del percorso di miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale.