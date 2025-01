Al via laboratorio ideazione e sviluppo di imprese innovative e sostenibili Al Demm dell'Università degli studi del Sannio

Si terrà mercoledì 15 gennaio 2025 alle ore 14.30 presso l’Aula 2 del Demm dell’Unisannio, l’avvio del laboratorio di Ideazione e sviluppo di imprese innovative e sostenibili Eet_Generation, per i giovani selezionati dal Comune di Benevento, capofila del progetto “Benevento Boost: Il tuo passaporto per restare” finanziato da Anci e Presidenza del Consiglio dei Ministri – a valere sull’avviso pubblivco per la presentazione di proposte progettuali rivolte all'orientamento della popolazione giovanile verso la cultura d'impresa – “Giovani e impresa”.

A presentare l’attività esponenti degli Attori istituzionali ed imprenditoriali coinvolti nell’ambizioso progetto. In rappresentanza del Comune di Benevento interverranno l’Assessore alle Attività Produttive, Luigi Ambrosone e Alessandro Verdicchio, Dirigente Settore AA.GG.- Servizi Istituzionali-Attività Produttive. Per il Comune di Apollosa, partner di progetto e ospite dello Sportello Autoimprenditorialità, sarà presente il Sindaco, Danilo Parente. Eet_Generation vanta la prestigiosa collaborazione dell’Università degli Studi del Sannio, coinvolta attivamente nella fase di redazione del programma di affiancamento manageriale e della sua implementazione

in aula mediante il supporto di un team specializzato di esperti a disposizione dei destinatari di progetto. A rappresentare l’Unisannio, il Prof. Gaetano Natullo, Direttore DEMM, e la Prof.ssa Concetta Nazzaro, Presidente del Corso di Laurea in Economia Aziendale. Il percorso di Affiancamento alla Creazione di Impresa in parola è stato ideato da Projenia SCS. La nascita e le motivazioni dell’ideazione, in uno con il ventaglio di possibilità che Eet_Generationapre ai propri destinatari, saranno illustrate dal CEO di Projenia SCS, Dott. Luca Mauriello. A condividere con la platea l’esperienza sul campo di “essere” Start-up innovativa, l’Arch. Mario Ferraro (CEO di

Matter Economy SRL) e il Dott. Augusto Ozzella (CTO di Cyclopes SRL). A coordinare la giornata, la Dott.ssa Claudia Capuano, Responsabile di Progetto per il Comune di Benevento. Durante il laboratorio, della durata di 75 ore, di cui 50 in aula e 25 di carattere pratico-esperienziale da svolgersi presso la Cyclopes s.r.l. (Apollosa-BN), saranno affrontate, con un approccio pratico, tematiche di interesse pregnante per quanti vogliono saperne di più sull’auto-impresa: dalla redazione di un Business plan alla Gestione e pianificazione strategica, passando per il Marketing, la comunicazione e il networking. Obiettivo finale è far emergere nei partecipanti idee di impresa innovative che potranno essere attuate e finanziate sia mediante il ricorso a capitali privati che tramite accesso a contributi pubblici a fondo perduto. I partecipanti al laboratorio, inoltre, potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite e provare ad aggiudicarsi i premi candidando la propria idea imprenditoriale ad una call di successiva pubblicazione. Grandissima soddisfazione per il team Projenia SCS che, grazie anche alla partnership con l’Unisannio, pone un ulteriore, importante tassello per il futuro lavorativo dei giovani sanniti.

L’iniziativa, difatti, punta chiaramente a costruire un futuro, uno spunto per investire ma, sopra ogni cosa, un motivo per cui restare e creare impresa nel Sannio, al fine di rallentare quella che è la fisiologica fuga dei giovani tra il nord e l’estero alla ricerca del lavoro che qui sembra latitare.