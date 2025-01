Janua, museo delle streghe: bilancio positivo per l'anno appeno trascorso Numeri in crescita per il museo cittadino che conta: 5.546 presenze

“E’ stato un anno entusiasmante, difficile, ma certamente positivo” ad affermarlo è il presidente della cooperativa “Ideas”, Mario de Tommasi, gestore unico di “Janua. Museo delle Streghe di Benevento” con sede in palazzo Paolo V. Un anno importante, quello appena trascorso, dove tra conferme, rinnovi e cambiamenti, il museo si è attestato su un trend positivo in termini di visite, partecipazione ai laboratori e agli incontri promossi.

5.546 persone hanno fatto tappa a “Janua” per conoscere la vera storia dell’icona per antonomasia beneventana, larga partecipazione anche ai laboratori che hanno coinvolto bambine e bambini che, con entusiasmo hanno partecipato fattivamente alla vita museali e numerosi coloro i quali che hanno partecipato agli eventi promossi da cooperativa “Ideas” e Janua museo.

Un anno importante quello appena trascorso che ha visto anche l’uscita di ben due lavori curati da Mario de Tommasi e Maria Scarinzi. “I confini del mondo magico”, un lavoro a quattro mani e “Io sono Strega” un albo illustrato che racconta ai più piccini il significato della parola strega, attraverso i racconti che Maria Scarinzi (autrice e responsabile sezione kids del museo) ha raccolto dai testimoni della memoria. “Sono proprio i testimoni della memoria i veri protagonisti delle nostre tradizioni e tutti lo siamo in qualche modo. I più piccoli lo diventeranno – dichiara Maria Scarinzi- e proprio a loro, come ormai da anni, va dedicata tutta l’attenzione possibile per trasmettere chi siamo, da dove veniamo, così che la magia del nostro passato non andrà persa”.

L’antropologia è il motore di “Janua. Museo delle Streghe di Benevento” che vede un intero staff costantemente impegnato in studi ed approfondimenti, per poter offrire una risposta qualitativa sempre migliore ai visitatori, grandi e piccini. Conoscenza che procede di pari passo con i cambiamenti della società e dunque in costante aggiornamento, attraversando anche le scuole di ogni ordine e grado, uno stimolo costante e reciproco tra l’offerta formativa di Janua e le studentesse e gli studenti. Tra le certezze del nuovo anno appena iniziato, si conferma la collaborazione proprio con le scuole, la divulgazione dei testi appena editi e i laboratori all’interno del museo. Intanto si sta già lavorando a nuovi progetti già in essere che riserveranno non poche novità, così come l’equipe di Janua si sta adoperando nella collaborazione fattiva e fattibile con altre realtà locali e non, per offrire una più completa prospettiva di visita territoriale.

Intanto le visite guidate ordinarie proseguono a passo spedito, raccogliendo giudizi favorevoli e positivi.