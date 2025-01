La Befana dei Vigili del Fuoco tra i piccoli pazienti del San Pio - FOTO Si rinnova l'appuntamento organizzato dal Comando provinciale: pochi ricoverati, una bella notizia

Sorride la Befana dei vigili del fuoco di Benevento quando nota che per fortuna quest'anno tante stanze del reparto di pediatria dell'ospedale san Pio sono vuote. “Una notizia bellissima, speriamo che il prossimo anno non ci siano bambini qui e che tutti possano festeggiare l'Epifania a casa, con la propria famiglia” l'auspicio dell'architetto Filomena Donato, vice dirigente dei vigili del fuoco di Benevento che ormai da anni si traveste da Befana per strappare un sorriso ai piccoli degenti ai quali vengono donati giochi e dolcetti.

Questa mattina dinanzi al padiglione San Pio dell'omonima azienda ospedaliera sannita la Befana è arrivata come tradizione con l'autoscala dei vigili del fuoco raggiungendo il terzo piano dell'ospedale accolta dai piccoli pazienti, dai genitori e dal personale sanitario.

“Un appuntamento che è diventata una tradizione, i vigili del fuoco portano doni e allegria ai bambini. Il motto dei vigili del fuoco è per la gente con la gente. In questo caso i bambini rappresentano il fulcro di questo motto” ha invece affermato Giovanni Ferrara, funzionario del Corpo che ha poi voluto ringraziare il direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Pio, Maria Morgante e tutti i medici e personale sanitario. Ad accogliere la speciale carovana della Befana i medici, infermieri e Oss del Reparto con i direttori Francesco Cocca (Uoc Tin neonatale) e la dottoressa Lidia Grappone, direttore di Struttura Complessa di Pediatria: “grazie ai vigili del fuoco per oggi ma anche a tutte le altre associazioni di volontariato che hanno permesso ai nostri piccoli degenti di trascorrere qualche ora di spensieratezza”.