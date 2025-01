Unisannio. Aperto a tutti il corso gratuito per sviluppatori di App Ios Domande entro il 13 gennaio 2025 in collaborazione con Apple

L’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con Apple, offre l’opportunità di partecipare a un corso intensivo gratuito di 4 settimane dedicato allo sviluppo delle applicazioni iOS. L’obiettivo è quello di formare aspiranti sviluppatori di applicazioni per iOS, il sistema operativo dei dispositivi mobili Apple.

Il corso, completamente gratuito, avrà una durata di quattro settimane e si terrà tra il 20 gennaio e il 7 febbraio 2025. Potranno concorrere non solo tutti gli studenti UNISANNIO ma anche chiunque fosse interessato, purché in possesso del diploma superiore di secondo grado. Il 20 per cento dei posti è infatti destinato a studenti esterni all’ateneo, purché in possesso del diploma superiore di secondo grado. La scadenza per la presentazione delle domande è il 13 gennaio 2025.

La frequenza dei corsi è obbligatoria ed è consentita una percentuale massima di assenze del 20%. Il bando, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://applefoundation.unisannio.it