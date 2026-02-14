Provano il colpo in un locale del Cristina Park Hotel, arrestati due giovani Montesarchio. Un 31eenne ed un 32enne fermati dai carabinieri

Puntavano a portar via materiale elettrico e ferroso, ma i loro piani sono saltati per l'intervento dei carabinieri, che li hanno arrestati. Tentato furto aggravato e danneggiamento: sono le ipotesi di reato contesate a Tommaso T., 31 anni, e Girolamo C., 32 anni, di Montesarchio, fermati dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia caudina.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero forzato una porta e si sarebbero introdotti in un locale nell'immobile del Cristina Park Hotel, interessato da lavori di ristrutturazione. Attenzione puntata sugli impianti elettrico ed idraulico, danneggiati per impadronirsi del materiale. L'arrivo dei carabinieri ha però mandato in fumo il colpo.

Bloccati, i due indagati, difesi dall'avvocato Mario Cecere, compariranno questa mattina dinanzi al giudice Segio Pezza per la convalida dell'arresto, che aprirà la direttissima.