Benevento, il "diario" di una settimana da ricordare Tre partite in nove giorni, le storie parallele che hanno scandito questo momento

A raccontarle tutte non basterebbe una pagina di giornale. Il calendario imponeva tre partite nel giro di 9 giorni, un'accelerata in fondo inutile per un campionato come la serie C che non ha certo le stesse esigenze della massima serie. Le partite hanno scandito l'incedere del campionato, ma le storie che le hanno accompagnate danno l'impressione di poter essere persino più importanti.

Venerdì 6, mentre la strega viveva le emozioni più forti della stagione battendo il Picerno al 102', il Catania poteva solo leccarsi le ferite della sconfitta di qualche giorno prima a Potenza contro il Sorrento, avendo rimandato la sua sfida col Trapani per dare spazio alle festività della città per Sant'Agata.

Picerno come sempre croce e delizia per i giallorossi, che alla vittoria nell'extra time coi lucani contrapponevano la rottura del crociato di Simonetti. Una tegola inattesa nella corsa alla serie B, la perdita di uno degli uomini più in forma (a più difficile da sostituire...) del gruppo giallorosso.

Poi la trasferta di Trapani, lunga e disagiata. Un risultato ampio e perentorio, il più largo della stagione (5-0). In parallelo la nuova frenata del Catania con il nulla di fatto contro l'Audace Cerignola. Con il vantaggio in classifica che si dilata e assume i contorni della fuga.

Simonetti si opera a Barcellona al crociato, va tutto bene, ma per lui la stagione è finita, bisogna cercare un giocatore che surroghi le sue caratteristiche e non faccia risentire alla squadra la sua assenza per questo rush finale di campionato.

Nel frattempo il patròn trapanese, Antonini, annuncia che la Corte di Giustizia Tributaria di Trapani ha accolto il ricorso della sua società sospendendo l'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate sui mancati pagamenti che hanno poi causato la lunga sequela di penalizzazioni. Non è la fine dell'incubo, ma un passo avanti positivo nella vicenda.

Una settimana intensa. Che si chiude con la sfida al Vigorito contro il Latina. Floro Flores evita di guardare in casa d'altri, si concentra sui suoi e dice che il Benevento è atteso da 12 finali. Da vivere tutte d'un fiato profondendo il massimo sforzo. Una vita a tutta per la serie B.

In alto Simonetti appena operato nella struttura di Barcellona (foto tratta dal profilo Instagram)