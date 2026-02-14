Condannato per violenza a una minore, fine pena anticipato: libero un 31enne Benevento. La decisione per un giovane fortorino

Era detenuto dall'ottobre 2024, oggi ha lasciato il carcere perchè la scadenza della sua pena, prevista a settembre, è stata anticipata dopo un incidente di esecuzione, e l'applicazione della continuazione, dinanzi al giudice di Sorveglianza di Avellino.

Torna dunque in libertà, anche se per 1 anno sarà sottoposto alla misura di sicurezza e non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati da minori, un 31enne fortorino che, difeso dall'avvocato Michele Ciruolo , era stato condannato a 3 anni e 8 mesi, con rito abbreviato per violenza sessuale ai danni di una 12enne.