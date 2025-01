Ospedale Sant'Agata: Movimento Civico rilancia "serve coraggio e responsabilità" Ancora una sollecitazione dal gruppo che lotta per la riattivazione del presidio

"Francamente ci siamo stancati di essere classificati come un peso per Benevento.

Senza il P.O. Sant'Alfonso Maria De'Liguori, a quest'ora il Rummo avrebbe perso il DEA di II livello e sarebbe una succursale di Avellino".

Il Movimento Civico per l'ospedale che lotta per la piena riattivazione del presidio ospedaliero Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata dei Goti rilancia la battaglia.

"Rivendichiamo il diritto di avere un Pronto Soccorso in deroga H24 e un ospedale pienamente funzionante, così come previsto.

La dirigenza si assumesse le proprie responsabilità e la politica tutta trovasse il coraggio di portare avanti questa causa fino in fondo. Servono conoscenza, capacità, perseveranza e coraggio.

Non è una sfida semplice, lo sappiamo.

Sta al singolo decidere se fermarsi a metà strada, come fanno i perdenti, o proseguire e rischiare di vincere.

Noi andiamo avanti".