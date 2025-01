Pietrelcina: contro i furti in campo la comunità con il 'Controllo del vicinato' Nel paese di San Pio il Comitato per l'ordine e la sicurezza e poi la sottoscrizione del Protocollo

Contro i furti in campo anche i cittadini. Pietrelcina attiva il 'Controllo del vicinato' e rende maggiormente protagonista la comunità.

“Pietrelcina ha vissuto un momento di difficoltà nell'ultimo trimestre del 2024 sul quale, però, la risposta del sistema sicurezza è stata efficace. Abbiamo messo in campo un controllo del territorio straordinario: 260 pattugliamenti tra settembre e dicembre, oltre mille e 300 persone controllate, quasi 100 veicoli controllati, sei perquisizioni, oltre 40 verbali per il codice della strada. Insomma una risposta significativa che oggi completiamo con la sottoscrizione del protocollo per il controllo del vicinato”.

Così il prefetto di Benevento Raffaela Moscarella al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che questa mattina si è tenuto al comune di Pietrelcina a dimostrare “Un segnale di attenzione al territorio con la presenza di tutte le forze di polizia, delle amministrazioni comunali e provinciali”.

Al termine del vertice la sottoscrizione del protocollo per il “Controllo del vicinato” che attraverso una più stretta collaborazione tra amministrazione, cittadini e forze dell'ordine mira a garantire maggiore sicurezza in particolare contro i furti in abitazione.

A siglare il documento Salvatore Mazzone, sindaco del centro sannita e il prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella.

“E' una risposta efficace che coinvolge la comunità – ha ribadito il numero uno del Palazzo del Governo -. E' un modo per strutturare la collaborazione dei cittadini che è uno strumento preziosissimo ma deve essere indirizzato verso gli elementi utili alle forze di Polizia. E dunque ci sarà un'idonea attività di formazione per questi volontari che saranno individuati dall'amministrazione comunale. I coordinatori di questi gruppi saranno il tramite per la veicolazione di notizie sul controllo del territorio, intercettando segnali o presenze sospette, segnali anomali rispetto all'ordinario”.

“Da circa due mesi - ribadisce il sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone – la situazione sul fronte della sicurezza è nettamente migliorata. Abbiamo lavorato come amministrazione per potenziare l'illuminazione in alcune contrade, ampliare ulteriormente il sistema di videosorveglianza e ora questi gruppi proseguono in questa direzione. E' un'iniziativa importante – prosegue – un progetto pilota che sicuramente migliorerà le dinamiche per la sicurezza creando maggiore sinergia tra istituzioni, comunità e volontari per la prevenzione dei reati. Tra le tante novità contenute del protocollo è dedicato un focus alle questioni inerenti il prossimo giubileo – conclude Mazzone -. Pietrelcina infatti ha una chiesa giubilare che ospiterà tanti eventi sul tema”