Comunità montana Fortore. Chiesti finanziamenti per tre importanti progetti Spina: opere e interventi che ci consentiranno di mettere in sicurezza bonificare

Giornata estremamente produttiva quella di ieri per la Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore, presieduta da Zaccaria Spina, con il vice Giuseppe Addabbo e l’assessore Gianfranco Mottola, che ha provveduto a richiedere finanziamento per il 2025 di progettazioni per 3 interventi strategici oltre a spingere sulla chiusura delle procedure relative alle ulteriori 4 progettazioni precedentemente finanziate con l'approvazione di 2 progetti esecutivi ed entro breve degli ultimi 2.

Nelle tre richieste di finanziamento per il 2025 rientrano i seguenti interventi: interventi di sistemazione idrogeologica e recupero della sinuosità del torrente Tammarecchia, nei territori di Molinara e San Giorgio La Molara.

Ed ancora: la realizzazione strada a scorrimento veloce di collegamento tra la Valle del Fortore e la Fondovalle Tappino con tratto “Ponte Setteluci” SS369 che interessa i comuni di San Bartolomeo in Galdo, Castelvetere Valfortore e località Tredici Archi su SS17 in agro di Tufara (CB) e la sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità di bonifica montana presente nel comune di Foiano Valfortore (Strada Foiano-Baselice, Strada San Pietro, Strada Pagliarella).

I due progetti che sono stati approvati su fondi assegnati per le annualità precedenti sono: lavori di messa in sicurezza del sistema viario, con relativo riassetto idrogeologico alla località Macchione nel comune di Apice; interventi di sistemazione idrogeologica del versante Vallone Varco nel comune di Castelfranco in Miscano.

E infine i due interventi per i quali è stato avviato a conclusione l’iter procedurale per l' approvazione definitiva sono: lavori di messa in sicurezza e ripristino della stabilità aree urbane ed immediatamente a ridosso del comune di San Marco dei Cavoti, alle località Oliva-Mercato e Maddalena; lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Mulino Vecchio nel comune di Montefalcone Valfortore.

“Il 2025 della Comunità Montana del Fortore - ha dichiarato il presidente Spina - si è aperto con una piena operatività sul piano progettuale e delle tempistiche, onde inglobare quanto prima importanti finanziamenti per opere e interventi che ci consentiranno di mettere in sicurezza bonificare, risistemare e ripristinare zone strategiche del territorio di competenza dell’ente”.