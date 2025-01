Il 25 gennaio a Benevento la Marcia della Pace dell'Azione Cattolica Alle 15.30 dalla Cattedrale fino alla Villa Comunale con un momento di preghiera con l'arcivescovo

“La Pace in azione”. È questa l’iniziativa promossa dall’Azione Cattolica Italiana per il Mese della Pace di quest’anno, che secondo lo stile che ne contraddistingue la proposta, non costituisce solo uno slogan che accompagna i percorsi educativi per un tratto di strada, ma esprime l’impegno che l’associazione desidera rinnovare ogni giorno, come singoli e come comunità, ad essere concretamente artigiani di pace e a favorirne lo sviluppo, tanto più in questo anno nel quale si celebra il Giubileo.

Con slogan “La Pace in Azione” l’Azione Cattolica desidera sottolineare che la pace non è mai un traguardo acquisito, ma un percorso che richiede lo sforzo di ciascuno di noi. Costruire la pace è un’azione quotidiana, un impegno costante che ognuno può mettere in pratica, ponendo attenzione al riconoscimento della dignità di ogni persona. Ispirati dal messaggio del Santo Padre per la 58° Giornata Mondiale della Pace e dal cammino del Giubileo della Speranza, l’Azione Cattolica ha scelto di sostenere un progetto che mette in pratica una proposta formativa che aiuta i giovani a riprendere in mano le proprie vite segnate da esperienze che li hanno portati a commettere reati: il progetto “Amunì” di Libera.

Com’è ormai tradizione, l’ultimo sabato del mese di gennaio ragazzi, giovani e adulti di Azione Cattolica marceranno per le strade della città di Benevento per ribadire pubblicamente tale impegno. L’appuntamento è quindi per sabato 25 gennaio alle ore 15:30 presso la Cattedrale, dove si darà il via con un breve momento di preghiera presieduto dall’arcivescovo Felice Accrocca, seguito dalla testimonianza di Antonio D’Amore, responsabile campano del progetto Amunì dell’Associazione Libera – Nomi e Numeri. È previsto il saluto del Sindaco, on. Clemente Mastella, al termine del quale partirà la marcia, colorata e festosa, lungo il Corso Garibaldi che confluirà presso la Villa Comunale, dove si concluderà con un momento di animazione e saluti.

Ringraziamo sin da ora tutte le associazioni, organizzazioni e movimenti che hanno accolto l’invito a marciare con noi durante questo momento di pacifica mobilitazione comunitaria. Invitiamo tutti a partecipare: insieme possiamo rendere la pace una realtà viva e concreta.