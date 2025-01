VIDEO - A Benevento al via l'abbattimento dei pini pericolosi - FOTO Tagli partiti dal viale degli Atlantici. L'assessore Rosa: sicurezza dei cittadini prima di tutto

Sono partite, come da programma, questa mattina alle 9 le operazioni di abbattimento dei 19 pini pericolosi come decretato da più perizie commissionate dal Comune.

Dalle 8 l'insediamento del cantiere mobile da parte della ditta incaricata. Alle 9 in punto le motoseghe sono entrate in azione. La Polizia Municipale ha chiuso il traffico e via all'abbattimento del primo dei 19 alberi previsti lungo viale degli Atlantici. Operazioni compiute da professionisti del settore forestale che sezionano dall'alto i pini, quelli maggiormente inclinati, che non si è riusciti a risparmiare al taglio e che costituiscono un pericolo per i cittadini anche a causa del tronco inclinato come il primo pino abbattuto.

Sul posto l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa e al Traffico Attilio Cappa che seguono i lavori.

“Gli alberi di categoria D, quindi a rischio crollo sono stati sottoposti a prove statiche, di carico e tanto altro” ha rimarcato l'assessore Rosa. “Abbiamo effettuato dei cicli di endoterapia per cercare di salvare alcune piante e delle potature mirate. A nulla e valso e quindi ora vanno abbattute” ha poi spiegato l'esponente della Giunta Mastella che ha ricordato come gli alberi vanno sostituiti con specie più idonee scelte di concerto anche dopo colloqui con la Soprintendenza. Una vicenda discussa in Commissione ambiente e in consiglio comunale e per questo voglio ringraziare anche i consiglieri di opposizione e maggioranza. Tutti hanno capito che il problema degli alberi ammalorati che vanno sostituiti esiste. L'ambiente e la sicurezza non hanno colori politici. Grazie al sindaco Mastella sempre presente per affrontare la problematica”.

L'elenco degli alberi da tagliare

Viale Atlantici n. 19 da sostituire su un totale di 139; via Pacevecchia n. 11 da sostituire su un totale di 116; via flli Rosselli n. 7 da sostituire su un totale di 112. Via del cimitero n. 32 da sostituire su un totale di 94. In via del cimitero sono da sostituire n.32 piante e di queste n. 18 sono pini e n. 14 altre piante (robina, cedri e ailanti). In via s. Colomba n. 1 pianta da sostituire. In totale quindi 70 alberi e di questi 14 non sono pini.