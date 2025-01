Giornata mondiale cucina italiana: studenti valorizzano le tradizioni del Sannio Nuove iniziative per l'istituto Ipsar Le Streghe di Benevento

“Nuove proposte volte a legare cultura e territorio con sguardo innovativo ma sempre in linea con la nostra filiera agroalimentare”. E' l'obiettivo dell'iniziativa lanciata dall'istituto IPSAR "Le Streghe" di Benevento, in occasione della Giornata Mondiale della Cucina Italiana.

A dettagliarlo la dirigente scolastica Paola Guarino in un incontro promosso per illustrare le iniziative e i progetti che la scuola sta realizzando, volti a valorizzare le tradizioni gastronomiche del territorio e a promuovere i valori culturali e sociali legati al cibo.

“Progetti – spiega Guarino - legati ad una serie di iniziative di formazione ma anche sociali. Ospiteremo importanti chef, che saranno maestri e punti di riferimento per i nostri allievi, avvieremo collaborazioni con attività legate ai musei del territorio, siamo aperti all'innovazione e accogliamo tutti coloro che possono esserne strumento”.

E dunque: maestri di panificazione, pasticcieri ma anche attività antropologica legata alla tradizioni a partire dalla ricerca di antiche ricette che possano essere viatico per la storia del Sannio.

Su questa linea si muoveranno le iniziative dei prossimi giorni per “una scuola – ribadisce la dirigente - che propone tanto in termini di formazione”. E ricorda l'impegno che si sta portando avanti per favorire lo scambio con altri paesi europei grazie ai progetti Pnrr, Pcto e Erasmus. “Una scuola – conclude – che attraverso il confronto dimostra di essere estremamente viva”.