Il Conservatorio Nicola Sala acquisisce il Molino: sarà un campus universitario I vertici dell'istituto di alta formazione musicale: un volano di crescita per l’intero territorio

Con grande orgoglio, il Conservatorio 'Nicola Sala' di Benevento annuncia l’acquisizione dell’Hotel Il Molino, un’operazione strategica che segna l’inizio di un progetto ambizioso: la realizzazione di un moderno Campus Universitario. In meno di 120 giorni dall’aggiudicazione all’asta, il Conservatorio ha perfezionato il pagamento di 2.305.000 euro, garantendosi la proprietà della struttura e ponendo solide basi per una crescita culturale e formativa senza precedenti.

Un Campus Universitario per gli Studenti e il Sannio

La struttura diventerà un punto di riferimento per gli studenti del Conservatorio, con la creazione di:

Residenze studentesche dotate di ogni comfort;

Servizio mensa con due pasti al giorno e opzione di asporto;

Aule studio moderne e funzionali;

n parco fruibile per attività all’aperto e momenti di svago.

Due teatri, di cui uno all’aperto, per eventi e spettacoli culturali.

"Questo progetto trasformerà il Conservatorio in un vero Campus Universitario, offrendo agli studenti un ambiente accogliente, dinamico e stimolante," sottolineano la presidente Caterina Meglio e il direttore Giuseppe Ilario. "Non sarà solo un’opportunità per i nostri studenti, ma un volano di crescita per l’intero territorio del Sannio". Un sentito ringraziamento va alla Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e al Ministero dell’Università e della Ricerca, che con il loro costante supporto hanno reso possibile il consolidamento di questa visione innovativa. Il Conservatorio 'Nicola Sala', parte integrante del MUR, è orgoglioso di contribuire al sistema universitario nazionale con un progetto che promuove la formazione musicale e artistica come pilastro dello sviluppo culturale.

Un Progetto di Respiro Internazionale

L’acquisizione dell’Hotel Il Molino si inserisce in un anno straordinario per il Conservatorio, che ha ottenuto l’approvazione di un progetto PNRR sull’internazionalizzazione. Tra i successi più rilevanti:

L’orchestra sinfonica del Conservatorio sarà protagonista a Philadelphia ad aprile 2024.

L’orchestra Jazz/Pop si esibirà a Montreal a luglio 2024.

La conclusione dell’anno culminerà con un’esibizione al prestigioso Teatro di San Carlo a dicembre.

Questi traguardi, insieme all’assegnazione di 12 borse di dottorato, a un considerevole aumento degli iscritti e al triplicato bilancio dell’istituzione, dimostrano il dinamismo e l’impegno dell’intera comunità accademica.

Un ulteriore tassello del progetto è rappresentato dalla collaborazione con ADISURC, l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, che ha già manifestato interesse nel partecipare alla realizzazione del Campus Universitario. Questa sinergia rafforza l’impegno del Conservatorio nel garantire opportunità formative e servizi di qualità a tutti gli studenti. Con questa iniziativa, il Conservatorio 'Nicola Sala' conferma il suo ruolo di eccellenza nel panorama culturale e accademico italiano, portando il territorio del Sannio verso nuovi orizzonti di sviluppo e innovazione.