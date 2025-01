"Tutti possiamo diventare 'Pesi morti'. Storie di errori ed orrori giudiziari" A Benevento la storia di Angelo Massaro. Ha trascorso ingiustamente 21 anni in carcere

Come ogni mattina chiamò la moglie e le disse di preparare il loro primo figlio per l'asilo. Lo fece al telefono, spiegando che stava trasportando su un carrello un bobocat in un cantiere, una mini pala, che chiamò in dialetto pugliese. Termine che evidentemente gli investigatori, che stavano ascoltando quella telefonata, hanno poi tradotto in morto, pensando che stesse trasportando il corpo della persona che ritenevano avesse ucciso.

Comincia da quella telefonata l'odissea di Angelo Massaro, della provincia di Taranto, che oggi ha raccontato a Benevento la sua terribile storia costruita su un errore giudiziario che gli è costato 21 anni di ingiusta detenzione in vari carceri italiani.

Lo ha fatto a margine del convegno “Tutti possiamo diventare 'Pesi morti'. Storie di errori ed orrori giudiziari' che si è svolto questa mattina nell'Auditorium del Seminario Arcivescovile, a Benevento, dove è stato proiettato anche il docufilm "Peso Morto" che racconta la storia di Angelo Massaro, 21 anni in carcere da innocente perchè un'intercettazione telefonica viene capita male.

Anni ed anni tra un carcere ed un altro che hanno privato Angelo della sua famiglia. Quando venne arrestato il suo secondo figlio aveva appena 45 giorni. In carcere studiò giurisprudenza e cominciò a scrivere memorie difensive e ad accendere i riflettori sulla sua storia fino a quando un processo di revisione è riuscito a scrivere finalmente la parola fine a quell'odissea.

Giornata di approfondimento promosso ed organizzato dall`Ordine degli Avvocati di Benevento, dall`Università Giustino Fortunato, dalla Scuola di Formazione Forense di Benevento e dalla Camera Penale Di Benevento. Centinaia gli studenti e i cittadini che hanno ascoltato gli interventi Angelo Massaro e dei giornalisti Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, fondatori dell'Associazione Errorigiudiziari.com. Incontro moderato dall'avvocato Domenico Russo, componente dell`Osservatorio nazionale sugli errori giudiziari dell`Unione delle Camere Penali Italiane e past president della Camera Penale di Benevento che ha accolto sul palco gli ospiti.

Le interviste nel video