"Rinite allergica. Importanza della prevenzione e nuovi approcci terapeutici" 26 Gennaio ci sarà la Giornata di Prevenzione a cura del Rotary Club di Benevento

Proseguono gli appuntamenti "Domeniche della Salute", una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Erminia Mazzoni.

Il 26 Gennaio ci sarà la Giornata di Prevenzione "La rinite allergica. Importanza della prevenzione e nuovi approcci terapeutici" a cura del Dr Tony Barile:

"La rinite allergica è un’infiammazione della mucosa nasale causata da una reazione allergica al contatto con allergeni presenti nell’aria, come polline, muffa, acari della polvere e peli di animali. Questa reazione è dovuta al sistema immunitario che riconosce queste sostanze come estranee e risponde producendo anticorpi, tra cui le immunoglobuline E (IgE), che provocano infiammazione e gonfiore delle vie aeree.

I sintomi della rinite allergica includono starnuti, prurito, naso chiuso e produzione di muco, spesso acquoso e trasparente. Questi sintomi possono essere frequenti e variabili nel tempo, a differenza del raffreddore che è più denso e giallastro e dura generalmente 7-10 giorni.

La rinite allergica può essere stagionale o perenne, a seconda degli allergeni responsabili. Ad esempio, i pollini possono causare sintomi solo in certi periodi dell’anno, mentre gli acari della polvere possono provocare sintomi tutto l’anno".