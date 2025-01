Soluzioni digitali per l’efficientamento energetico: torna l'hackathon Seconda esperienza per BeneventoBOOST

"Soluzioni Digitali per l’Efficientamento Energetico" è il tema del secondo hackathon di BeneventoBOOST promosso da Sannio Valley e MiWa Energia. Dopo il grande successo della prima edizione torna l'evento dedicato a promuovere l’innovazione digitale nel campo dell’efficienza energetica.

L’hackathon, intitolato “Soluzioni Digitali per l’Efficientamento Energetico”, si terrà sabato 25 gennaio, dalle 9 alle 19 a Benevento presso Palazzo Paolo V al Corso Garibaldi 145 e si propone di coinvolgere studenti, professionisti, startup e innovatori di tutta Italia per

sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili che possano rivoluzionare il settore energetico.

L’evento offrirà ai partecipanti un’occasione unica per: Collaborare con esperti e aziende leader del settore; Mettere alla prova le proprie competenze in un ambiente stimolante e dinamico; Contribuire con idee innovative alla sostenibilità energetica; Competere per premi esclusivi e opportunità di visibilità.

Focus tematici: L’hackathon sarà incentrato sulla creazione di soluzioni digitali per l’efficientamento energetico, con particolare attenzione a: Ottimizzazione dei consumi. Soluzioni per il monitoraggio e la gestione intelligente dell’energia. Strumenti per migliorare l’impatto ambientale. Tecnologie per promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili.

L’hackathon di BeneventoBOOST riflette la mission di Sannio Valley e MiWa Energia: creare un futuro più sostenibile e innovativo, coinvolgendo le nuove generazioni e le menti più brillanti del territorio. Questo evento rappresenta un importante passo avanti verso soluzioni concrete per affrontare le sfide energetiche di oggi e di domani.