Criticità lungo la Fondovalle Sabato, sopralluogo della Provincia Presidente Lombardi e sindaco di san Leucio, Iannace

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi con il Consigliere provinciale Nascenzio Iannace ed il Settore Tecnico ha effettuato oggi un sopralluogo lungo le Strade provinciali a servizio dei Comuni di San Leucio del Sannio e confinanti per accertare le condizioni di percorribilità. All’esito dell’ispezione si è accertata la necessità di procedere alla urgente redazione di una perizia di intervento da parte del Settore Tecnico per il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la Fondo Valle Sabato in prossimità dei confini provinciali in un tratto che presenta condizioni di forte criticità per la sicurezza.